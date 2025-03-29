Çorlu’da 27 Bin 800 Litre Alkol Yakalandı

ÇORLU’DA ETİL ALKOL OPERASYONU

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda toplam 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirdi. Bilgilere göre, Jandarma ekipleri, Çorlu ilçesinin Yenice Mahallesi’nde bir işletmeden bir araca etil alkol yüklenip İstanbul’a götürüleceği bilgisini aldı.

ARAŞTIRMALAR VE ARAMALAR

Adli makamlardan alınan arama izni doğrultusunda Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ile sivil ekipler tarafından söz konusu araç ve iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, araç içerisinde 5 litrelik 1360 bidon halinde toplam 6 bin 800 litre etil alkol bulundu. İş yerinde ise 17 bin litre distile edilmiş etil alkol ve 4 bin litre denatüre edilmiş mamul olmak üzere toplamda 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi.

İş yerinde alkol üretiminde kullanılan malzemeler mühürlendi. Ayrıca, iş yerinin ruhsatsız çalıştığı belirlenerek idari işlem başlatıldı. Yabancı uyruklu çalışan O.S.’nin yasadışı olarak bulunduğu ve çalıştığı tespit edilerek bu şahıs hakkında da idari işlem yapıldığı bildirildi.