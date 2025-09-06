Çorlu’da 3 Araç Karıştı, 3 Yaralı

KAZANIN YAŞANDIĞI YERDE ARAÇLAR ÇARPIŞTI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, üç otomobilin karışması sonucu üç kişi yaralandı. Olay, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yaşandı. Ü.O. yönetimindeki 22 AD 663 plakalı otomobil, E.Ş. idaresindeki 34 HVE 883 plakalı otomobil ile T.A’nın kullandığı 59 ADL 698 plakalı otomobil ile çarpıştı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazanın sebebi ve detaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı.