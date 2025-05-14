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Çorlu’da 4. Trakya Fuarı Başladı

FUAR AÇILIŞI VE İLGİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 4. Trakya Doğada Yaşam ve Karavan Fuarı başladı. Çorlu Fuar Alanı’nda düzenlenen etkinlikte, 70 firmanın ürünleri doğa ve maceraseverlerin ilgisine sunuluyor. Fuar Sorumlusu Önder Harbili, bu yıl etkinliğin kapılarını dördüncü kez açtığını belirtiyor. Doğa sporları ve karavanla ilgilenenlerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini vurguluyor.

ÖNEMLİ ZİYARETLER

Fuar, Çorlu Kaymakamı Murat Erten ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından da ziyaret ediliyor. Etkinlik, doğa tutkunları ve karavan severler için önemli bir buluşma noktası haline geliyor. Fuar, 18 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.

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