Çorlu’da Abartı Egzoz Cezası Uygulandı

DENETİMLERİN SONUÇLARI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, abartı egzoz kullanan 4 araca toplamda 37 bin 68 TL para cezası uygulandı ve bu araçlar trafikten men edildi. Çorlu’da trafik polisleri, kamu huzurunu bozan araçlar üzerinde kontroller yaptı ve bazı araçlarda abartı egzoz bulundu.

KONTROLLERİN DETAYLARI

Karayolları Trafik Kanunu gereği, her bir araç için 9 bin 267 TL ceza kesildi. Toplamda uygulanan ceza miktarı 37 bin 68 TL olarak belirlendi. Yapılan denetimlerin ardından 4 araç trafikten men edildi. Yetkililer, vatandaşların huzurunu ve kamu düzenini tehdit eden olumsuz durumlara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirtiyor.