Çorlu’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir alkollü sürücü, park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yanında bulunan köpeği ise panik içinde camdan dışarı çıktı. Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi’nde, Erim Sokak’ta Nazım Hikmet Ran Parkı civarında gerçekleşti. Çamlıbel Caddesi yönünde ilerleyen B.T. idaresindeki pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı.

TRAFİK POLİSİ ALKOL TESTİ YAPTI

Zincirleme kazada yaralanan kimse olmazken, araç sürücüsü B.T.’nin yanında bulunan köpek korku içinde camdan dışarı fırladı. Sürücü B.T., olaya müdahale eden Gece Kartalları (Mahalle Bekçileri) tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Trafik polislerinin yaptıkları kontroller neticesinde, B.T.’nin 3.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın üzerinde alkollü bulunduğu için sürücüye para cezası uygulandı ve ehliyeti alındı. B.T., işlemleri için karakola götürüldü. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza anında olay yerine yakın bir mesafede bulunan Gökay Yıldız, “Kız arkadaşımla arabaya bindik ve oturuyorduk. Bir anda gürültü sesi geldi. Bakınca bir aracın park halindeki diğer araçlara çarptığını gördüm. Lütfen alkollü araç kullanmayalım, kimsenin canı yanmasın” dedi. Ayrıca, kaza sırasında eşi ve bebeğiyle kaldırımda yürüyen bir vatandaşın büyük bir tehlike atlattığı da kameralara yansıdı.