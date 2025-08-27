Çorlu’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

KAZA ESNASINDA ALKOLLÜ ARAÇ KULLANILDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, G.K. isimli sürücü, kullandığı otomobil ile site bahçe duvarına çarptı. Kaza, Kazımiye Mahallesi Barbaros 3’üncü Sokak’ta gerçekleşti. Dönüş yapmak isteyen G.K., kontrolünü kaybettikten sonra 59 AAR 966 plakalı aracını bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, sürücü G.K. kazayı yara almadan atlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda G.K.’nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi ve alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Bu durum üzerine G.K., gözaltına alındı.

ALKOL ORANI YÜKSEK ÇIKTI

Polis merkezindeki kontrolde G.K.’nin 2.86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkol seviyesinin yüksekliğinden dolayı G.K.’ye 41 bin 866 TL para cezası uygulandı.