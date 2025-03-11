Çorlu’da Apartman Yangını Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI APARTMANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 1. katındaki dairenin balkonundaki eşyaların neden olduğu bilinmeyen bir sebepten alev aldı.

BÜYÜYEREK DEĞİŞİK ODALARA SIÇRADI

Alevler kısa zamanda büyüyerek mutfağa ve diğer odalara sıçradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin içeriden ve dışarıdan yaptığı müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın sonucunda dairede büyük ölçüde hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının balkonda başladığı yönündeki iddiaları araştırıyor.