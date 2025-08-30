Çorlu’da Araç Altında Kalan Adam

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yol ortasında oturduğu öne sürülen bir adam, yoldan geçen bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 04.15 civarında Çorlu – İstanbul yolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, 39 yaşındaki Erkan Ekinci, İstanbul yönüne giden Kadir Y. idaresindeki 59 PB 898 plakalı aracın altında kaldı. Ekinci, yaklaşık 85 metre boyunca aracın altında sürüklendi ve olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAYA MÜDAHALE VE ANI İNCELEME

Olay yerine kısa sürede ulaşan İlçe Trafik Büro ve Devriye Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarılan Ekinci’nin cenazesi, savcı ve polisin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Kadir Y., ifadesi alınmak üzere Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMALARI

Sürücü Kadir Y., otomobilin altında kalan şahsı fark edemediğini belirterek, “Yolun ortasında otuyormuş. Ben geçerken vurdum ses geldi, köpeğe vurdum zannettim. Biraz ilerledim, ses gelmeye başlayınca durdum” şeklinde konuştu. Ekinci’nin Çorlu’ya iş için geldiği ve inşaat işçiliği yaptığı öğrenildi. Kazadan birkaç saat önce aşırı alkollü olan Ekinci’nin, Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı civarında çevredeki vatandaşlara laf attığı belirlendi.

Aydınlatma Sıkıntıları

Kazanın meydana geldiği Salih Omurtak Caddesi ile İstanbul Caddesi’nin kesişim noktasında aydınlatma lambalarının bazıları yanmıyordu. Bu durum, kaza anında dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.