Çorlu’da Baba Av Tüfeği ile Öldürüldü

ÇORLU’DA BABA-OĞUL ARASINDAKİ TARTIŞMA KANLI SONUÇLANDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 47 yaşındaki bir adam, oğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi’ndeki Çiçek 8. Sokak’ta gerçekleşti.

GİZEMLİ TARTIŞMA VE ATEŞ AÇMA

Baba Yaşar Kuloğlu (47) ile oğlu Yılmaz Kuloğlu (19) arasında, ikamet içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir tartışma başladı. Öfkelenen Yılmaz, av tüfeğiyle babasına ateş açtı. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yaşar Kuloğlu, bir an önce Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahale girişimlerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın üzerine evden kaçan Yılmaz Kuloğlu, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus) tarafından Fatih Caddesi’nde yakalandı. Çorlu Belediyesi’nde uzun yıllar çalışan ve emekli olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Yaşar Kuloğlu’nun ölümü, çevresinde üzüntüyle karşılandı.