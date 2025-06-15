Çorlu’da Babalar Günü Etkinliği Yapıldı

ÇOCUK VE BABALARIN BİR ARADA OLDUĞU ETKİNLİK

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir çocuk kitabevinde ‘Babalar Günü’ dolayısıyla düzenlenen etkinlik, çocuklar ve babalarını bir araya getirdi. Etkinlikte katılımcılar, babalarıyla birlikte dans etti ve çeşitli oyunlar oynadı. Çorlu’nun Zafer Mahallesi’ndeki çocuk kitabevi, Babalar Günü etkinliği için özel bir program hazırladı.

ETKİNLİKTE ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER YER ALDI

Etkinliğin düzenleyicisi Pınar Yüksel, çocukların babalarıyla keyifli vakit geçirmesini hedeflediklerini söyledi. “Biz çocuk kitabevi olarak çocuklara kitap okumayı sevdirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklara kitabın sihirli dünyasında aydınlatmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bu haftada Babalar Günü. Babalar Günü temasıyla bir oyun grubu programı planladık. Burada da duyusal etkinlik yaptık, babalarımızı tıraş ettik öncelikle, sonra eğitsel oyun oynadık, babalarımızla dans ettik, ritim çalışması yaptık. Sonra da bir sanat etkinliğiyle programımızı tamamladık” dedi.

BABALAR GÜNÜ ÖZEL BİR ANI OLDU

Etkinliğe katılan Gözde Yalçın, “Bir süredir düzenlenen ve katıldığımız bir etkinlikti. Bugün de babalara özel bir gün hazırlandı. Eşimle beraber katıldık. Kızım bugün babasıyla güzel bir vakit geçirmiş oldu, güzel bir anı kalmış oldu onlar için. Bugün de özel ve güzel bir gün olmuş oldu bizim için” diyerek etkinliğin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

ETKİNLİĞİN NITELİĞİ BEĞENİLDİ

Kızıyla birlikte aktiviteye katılan Berk Kambur ise etkinliği iyi düşündüklerini dile getirerek, “Bugün Babalar Günü için yapılan etkinlik gerçekten çok güzeldi. Kızımla beraber çok kaliteli ve eğlenceli bir zaman geçirdik. Emeği geçen tüm öğretmenlere buradan çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.