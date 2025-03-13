Çorlu’da Bebek Cinayeti Sanıkları Tutuklandı

HAMİLELİK SÜRECİ GİZLENDİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan İ.A., 2010 yılında sevgilisinden hamile kaldı. Sevgilisi askere gitmesi nedeniyle genç kadın, hamileliğini 9 ay boyunca gizli tutmayı tercih etti. Ancak doğum sancıları başlamasıyla, durumu ailesine açıkladı. İ.A.’nın dünyaya getirdiği bebek, yalnızca 2 gün yaşadıktan sonra, aile meclisinin kararıyla hayatına son verildi. Bebek, boğulduktan sonra evin bahçesine kazılan bir çukura gömüldü ve üzerine beton döküldü.

İHBAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Olay, ankesörlü telefondan yapılan bir ihbar ile ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis, bahçede yaptığı kazı ile bebeğin cesedini buldu. Olayın ardından anne İ.A. ve anneanne T.S., gözaltına alındı ve tutuklandı. Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sırasında, 2018 yılında anne ile kızı tahliye edildi. Ancak devam eden süreçte, mahkeme İ.A.’yı “Yakın akrabayı öldürmek” suçundan müebbet hapse, anneanne T.S.’yi de “Yakın akrabayı öldürmeye iştirak” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YAKALAMA OPERASYONU

Yargıtay’ın 2020 yılında verdiği kararla cezaların onaylanmasının ardından, anne ve kızı hakkında arama çalışmaları başladı. Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İ.A. ile T.S.’nin Nusratiye Mahallesi’nde olduğuna dair bilgi edindi. Düzenlenen operasyonla hem anne hem de kızı yakalandı. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından, İ.A. ile annesi T.S. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.