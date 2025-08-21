Çorlu’da Bıçaklama Olayı: H.A. Gözaltında

MAHALLEDE YAŞANAN SALDIRI

Çorlu’nun Esentepe Mahallesi Sancak 1’inci Sokak’taki sitede ikamet eden iki çocuk sahibi H.A. ile eşi U.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple bir tartışma başladı. Site önünde gerçekleşen bu tartışmada H.A., elindeki bıçakla eşi U.A.’yı bıçaklıyor. U.A., karın ve kol bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanıyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderiliyor. Yaralı durumdaki U.A., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Alınan bilgilere göre, U.A.’nın sağlık durumu iyi olarak bildiriliyor. Olayın ardından polis, H.A.’yı gözaltına alarak inceleme başlatıyor. H.A.’nın eşini bıçakladığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.