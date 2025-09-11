Çorlu’da Bir İşçi Düştü, Öldü

İŞ KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan bir inşaat alanında 5. katın iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki inşaatta yaşandı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bina çevresine kurulan iskelede çalışmakta olan boya badana işçisi Cafer Güçlü (38), dengesini kaybederek yüksekten aşağı düştü. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen müdahale etmek için olay yerine geldi. Yapılan kontroller sonucunda, düşen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE MORGUNA KALDIRILDI

Cafer Güçlü’nün cenazesi, bulunduğu yerden alınarak Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.