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Çorlu’da Çocuk Parkında Kavga Yaşandı

ÇOCUK PARKINDAKİ KAVGA ANLARI KAMERADA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan bir çocuk parkında, iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgaya ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi’ndeki çocuk parkında gece saatlerinde meydana geldi.

İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA BAŞLADI

Belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başlayan iki grup, bir anda kavgaya tutuştu. Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuştu ve bazı kişiler yere düştü. Mahalle sakinleri olaya müdahale ederek tarafları ayırmayı başardı. Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde yer aldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından polis, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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