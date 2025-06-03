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Çorlu’da Dronla Trafik Denetimi Yapıldı

TRAFFİK DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Çorlu ilçesinde dron desteği ile yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali gerçekleştiren sürücülere ceza kesiliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde denetim faaliyetlerine devam ediyor.

DRON DESTEKLİ DENETİMLER

Ekipler, şehrin farklı noktalarında günlük olarak dron destekli denetimler yaparak kural ihlali yapan sürücüleri tespit ediyor. Bu denetimler sonucunda belirlenen sürücülere cezai işlemler uygulanıyor. Son yapılan denetim ise Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi’nde gerçekleşti ve ekiplerin kontrollerinin süreceği ifade ediliyor.

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