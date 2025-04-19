Çorlu’da Esrar Bulunan Sürücü Tutuklandı

OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada toplam 238 gram esrar bulundu ve sürücü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi boyunca gerçekleştirdiği devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan detaylı aramalarda 238 gram esrarın yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 60 bin 180 lira ile karşılaşıldı. Söz konusu miktar, uyuşturucu ticareti konusunda dikkat çeken bir bulgu olarak ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücü A.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Çorlu’da uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.