Çorlu’da G.B. Pompalı Tüfekle Yakalandı

Olayın Gelişimi

Çorlu ilçesinde, Hıdırağa Mahallesi’nde bir sokak röportajı sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açan 15 yaşındaki G.B., polis tarafından yakalandı. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasından sonra, polis hızlı bir şekilde harekete geçerek G.B.’yi gözaltına aldı.

Valilik Açıklaması

Tekirdağ Valiliği, yapılan açıklamada, “Çorlu ilçemiz Hıdırağa Mahallesi’nde yaşanan ve 26.08.2025 tarihinde sosyal medyada yayılan ‘Sarı Mikrofon’ olarak isimlendirilen sokak röportajının görüntülerinde yer alan ‘Havaya Ateş Etme’ olayı ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada elde edilen 1 tüfekle beraber 26.08.2025 günü saat 12.55 sıralarında yakalanmıştır” şeklinde bilgilendirmede bulundu.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olayın ardından, yetkililerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.