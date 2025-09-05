Çorlu’da Genç Adam Düşerek Öldü

ÇORLU’DA TRAJİK OLAY

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir rezidansın 7. katından düşen 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde gerçekleşti. E.P. isimli genç, henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşadığı rezidansın 7. katındaki balkon penceresinden aşağıya düştü.

HEMEN MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Olayı görenlerin yaptığı ihbar sonucunda sağlık ekipleri hızlıca bölgeye intikal etti. Yapılan kontrollerde E.P.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından savcı ve polis ekipleri incelemelerine başladı ve E.P.’nin cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. E.P.’nin ölümüne ilişkin bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.