Haberler

Çorlu’da Genç Adam Düşerek Öldü

ÇORLU’DA TRAJİK OLAY

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir rezidansın 7. katından düşen 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde gerçekleşti. E.P. isimli genç, henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşadığı rezidansın 7. katındaki balkon penceresinden aşağıya düştü.

HEMEN MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Olayı görenlerin yaptığı ihbar sonucunda sağlık ekipleri hızlıca bölgeye intikal etti. Yapılan kontrollerde E.P.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından savcı ve polis ekipleri incelemelerine başladı ve E.P.’nin cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. E.P.’nin ölümüne ilişkin bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

İlkokul Öğrencilerine Kırtasiye Seti Hediye

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bu yıl da okula başlayan 9 bin çocuğa kırtasiye seti hediye edileceğini duyurdu. Destek, yeni eğitim yılına başlamaya hazırlanan öğrencilere verilecek.
Haberler

İzzet Özilhan, Tanınmış İş İnsanı

İzzet Özilhan, Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak tanınan bir iş insanıdır. Kariyeri ve özel hayatı ile sıklıkla ilgi çekmektedir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.