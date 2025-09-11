Haberler

Çorlu’da İnşaatta Düşme Olayı Meydana Geldi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Cafer Güçlü (38), inşaat iskelesinde boya yaparken dengesini kaybedip 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği an, saat 16.30 sularında, Hatip Mahallesi Mimar Sinan 2. Sokak üzerindeki inşaatta oldu.

OLAYIN SEBEPLERİ

İnşaatta çalışan Cafer Güçlü, boya yapmak amacıyla çıktığı iskelede dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Çevrede bulunanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Cafer Güçlü’nün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Güçlü’nün cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

KKTC, Türk Dünyasının Ayrılmaz Parçasıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin Türk dünyası ile olan bağlarını güçlendirerek kopmaz bir parça olduğunu ifade etti.
Haberler

Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'ün ikinci çeyreğinde sanayi sektörünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4,8 büyüdüğünü, ihracat ve yatırımlara önem verdiklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.