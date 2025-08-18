Çorlu’da Kaçan İnekler Trafiği Tehdit Etti

ŞEHİR MERKEZİNDE İNEKLERİN GÖRÜNTÜLERİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan bir çiftlikten kaçan inekler, şehir merkezine doğru yol alarak vatandaşların şaşkın bakışları arasında refüjde dinlenip otladı. Zaman zaman trafiği tehlikeye atan bu inekler, İlçe Trafik Büro ekiplerinin müdahalesi ile hayvanların sahibiyle iletişime geçilmesinin ardından çiftliğine geri götürüldü.

İNEKLERİN ŞEHİRDEKİ MACERASI

Çorlu ilçesinin kırsal kesiminden kaçan 8 inek, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda ortaya çıktı. Trafiği tehdit eden bu hayvanlar, refüje çıkarak otlamaya başladı. Şehir merkezinde otlayan ve dinlenen inekler, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Olayın ardından bölgeye gelen İlçe Trafik Büro ekibi, kaza riskine karşı trafik güvenliğini sağladı.

HAYVAN SAHİBİNE ULAŞILDI

Polis ekipleri, ineklerin sahibiyle telefonla irtibat kurdu. Sahibinin koruma bekçisinin de yardımıyla, inekler bulunduğu yerden alınarak güvenli bir şekilde çiftliğe geri götürüldü. Çorlu’daki bu olay, büyük bir merak konusu oluşturdu.