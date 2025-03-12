Çorlu’da Kaçan Sürücü Bariyerlere Çarptı

Olayın Gelişimi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücü, kaçmaya çalışırken kavşakta bariyerlere çarptı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye toplam 63 bin 347 TL para cezası kesildi. Kaza sonrası sürücünün dikkat çeken paylaşımı, “Alkollüyken araç kullanmayın, polisten kaçmayın” oldu.

Polis Ekibinin Müdahalesi

Gece saatlerinde ilçe merkezindeki ana yollar üzerinde devriye gezen polis ekipleri, seyir halindeki lüks bir otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücünün uyarılara uymamasıyla kovalamaca başladı. Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ne giren A.A. yönetimindeki lüks otomobil, çevre yolunda dönerken bariyerlere çarparak kaza yaptı. Sürücü A.A., bariyerlere saplanan araçtan yara almadan çıktı.

Alkolmetreyi Üflemeyi Reddetti

Daha önceden ehliyeti alınmış olan sürücü, trafik polisi tarafından kendisine uzatılan alkolmetreyi üflemeyi reddetti. İşlemleri için Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürülen A.A.’ya 63 bin 347 lira para cezası uygulandı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.

Sosyal Medyadaki Paylaşım

Kaza sonrasında A.A.’nın sosyal medya hesabından yaptığı “Kafanız güzelken araç kullanmayın, polisten kaçmayın” mesajı dikkat çekti.