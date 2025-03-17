Çorlu’da Kadınlar Arasında Bıçaklı Kavga

KAVGA VE YARALANMA OLAYI

Tekirdağ Çorlu’da iki kadın arasında meydana gelen bir kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, Cemaliye Mahallesi’ndeki Salih Omurtak Caddesi üzerinde, eski Gaziler Parkı yakınlarında gerçekleşti. Henüz sebebi belli olmayan bir tartışma sonrasında iki kadın arasında bir kavga patlak verdi.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada G.Ö. isimli kadın bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan G.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontroller sonucunda G.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.