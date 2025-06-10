Çorlu’da Kaybolan Keçiler Bulundu

KEÇİLERİ BULMA ÇALIŞMASI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kaybolan keçiler, yol kenarında bulundu. Zafer Mahallesi’ndeki bir çiftlikte yaşayan işletme sahibi, beslediği keçilerin ağılda olmadığını fark etti ve durumu hemen polise bildirdi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, keçilerin çalınmış olabileceği olasılığını değerlendirerek bir araştırma süreci başlattı. Çevre yolunda keçilerin görüldüğü ihbarı üzerine hemen bölgeye intikal eden ekipler, kaybolan keçileri yol kenarındaki otluk alanda tespit etti.

KEÇİLER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bölgedeki incelemelerin ardından, mavi renkteki keçilerin sahibiyle buluşturuldu. Bu gelişme, hem çiftlik sahibi hem de çevredeki hayvan sahipleri için rahatlatıcı oldu.