Çorlu’da Kaza, İki Yaralı Bulundu

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI, HAFİF YARALILAR VAR

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası, iki aracın çarpışması ile meydana geldi. Kaza sonucunda 2 kişi hafif yaralanırken, olay anı bir güvenlik kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Dere 2. Sokak’ta, Y.Y. yönetimindeki otomobil ile R.G. tarafından kullanılan hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrası her iki araç, bir evin bahçe duvarına çarparak hasar verdi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Y.Y. ile yanındaki yolcu H.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hızla yaptığı müdahaleden sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi süreçlerine alındı. Bilindiği gibi kaza sonrası mahallinden kaçan R.G., olay yerinin birkaç metre uzağında park edilen bir araçta trafik polislerine yakalandı.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, R.G.’nin bir aday sürücü olduğu ve 2,24 promil alkolün bulunduğu tespit edildi. Yasal sınırın üzerinde alkollü olan sürücünün, sürücü belgesi iptal edildi. Bu durum, olayın ciddiyetini artırdı ve trafik güvenliği üzerinde düşündüren bir tablo ortaya koydu.