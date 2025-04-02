Çorlu’da Kazada Sıkışan Yaralıyı İtfaiye Kurtardı

TRAFAFİK KAZASI DETAYLARI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi’ndeki Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerindeki Eski Sanayi girişi civarında gerçekleşti. Otomobil, Ergene yönüne giden M.Ü. tarafından yönetilirken, F.T. idaresindeki hafif ticari araç ile yol ayrımında çarpıştı.

YARALININ KURTARILMASI

Kazanın ardından hafif ticari araçta sıkışan yolcu R.O., Çorlu itfaiye kaza kırım ekibi tarafından kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin kazadan sonra yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.