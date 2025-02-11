Çorlu’da Kızını Öldüren Babanın İfadesi Ortaya Çıktı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Dün akşam saatlerinde Çorlu’nun Hatipler Mahallesi’nde bulunan Bedri Rahmi Caddesi’nde üzücü bir olay yaşandı. Fabrikada çalışan ve daha önce eşinden boşanan Amir Yazıcı, akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden eski eşini kastederek “Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.’dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah” notunu paylaştı.

YDUMU BİLDİREN YAKINLAR

Sosyal medya paylaşımını gören ancak Amir Yazıcı’ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bahsi geçen daireye çilingir yardımı ile girdi.

OLAY YERİNDEKİ DURUM

Ekipler, içeri girdiklerinde bileklerinde kesik bulunan Amir Yazıcı’yı yaralı durumda bulurken, ortaokul öğrencisi kızı Su Dilem Yazıcı’yı ise hayatını kaybetmiş olarak tespit etti. Amir Yazıcı, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.