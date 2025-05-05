Çorlu’da Motosiklet-Beton Mikseri Kazası

TRAFAK KAZASINDA YARALILAR VAR

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, bir trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi kavşağında gerçekleşti. Çorlu yönüne giden Birol B. yönetimindeki motosiklet, kavşaktan Omurtak Caddesi’ne dönen Ö.C. idaresindeki beton mikseri ile çarpıştı.

YARALILARA MÜDAHALE

Kaza sonrası devrilen motosikletten B.B. ve eşi Y.B. yaralı olarak çıkmayı başardı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Kazayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.