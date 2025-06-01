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Çorlu’da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

KAZA DETAYLARI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, bir otomobil ile çarpışan motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda meydana geldi. Motosikletin sürücüsü Ali Rıza Kurum’un kullandığı 34 HTZ 157 plakalı motosiklet, önünde giden Halil İbrahim İpar’ın yönetimindeki 59 ADK 453 plakalı otomobile çarptı.

Şerit değiştiren otomobile çarpan motosikletteki sürücü Ali Rıza Kurum ve arkasındaki yolcu Emrah Yılgın, çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki otluk alana düştü ve yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca yönlendirildi. Yaralıların ilk müdahalesinin ardından, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi sürecine alındı. Polis, kazayla ilgili gerekli incelemelere başladı.

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