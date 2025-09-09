Çorlu’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA ANTIMESİ VE YARALILAR

Çorlu ilçesinde meydana gelen bir kazada, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Sezen T. ve üvey kız kardeşi 7 yaşındaki Aybüke K. yaralandı. Olay, saat 17.30 civarında Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Leyla T. yönetimindeki otomobil, Bedri Rahmi Caddesi’ne dönmek isterken, Sezen T. kontrolündeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ VE YARDIM TALEBİ

Motosiklet sürücüsü Sezen T. ile arkasındaki üvey kardeşi Aybüke K. yaralanarak yere düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan Aybüke K., “Ellerimi hareket ettirmek istiyorum” diyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edilmeye alındı.

POLİSİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Leyla T., ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma süreci devam ediyor.