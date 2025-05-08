Çorlu’da Motosiklet Kazası, Sürücü Yaralandı

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün kazadan bir saat önce başka bir kaza geçirdiği öğrenildi. Kaza, Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Eski Cezaevi mevkiinde gerçekleşti. Mezarlık yönünden Eski Şifa istikametine doğru ilerlerken Sazcı Sokağa sağa dönüş yapan Gökan E. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı istikamette sağdan giden Hakan Ö.’nün (24) kullandığı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Hakan Ö. üst geçit merdivenlerine çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hakan Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin anında müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Hakan Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakıma alındığı bildirildi. Ayrıca, Hakan Ö.’nün kazadan yaklaşık 1 saat önce Kazımiye Mahallesi Su Deposu mevkiinde meydana gelen yaralanmalı bir kazaya daha karıştığı, kendi imkanlarıyla gittiği özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra ikinci kazaya karıştığı belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrasında hafif ticari araç sürücüsü Gökan E. polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili araştırma devam ediyor.