Çorlu’da Motosiklet Kazasında 3 Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALILAR MEYDANA GELDİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Hüsmen Kalfa Sokak ile Hülya Sokak’ın kesişiminde yaşandı. Onur Ç.’nin kullandığı 59 AJZ 412 plakalı motosiklet ile Şaban Ö.’nün kullandığı 34 EZV 168 plakalı motosiklet çarpıştı.

KAZANIN SONUCU VE YARALILARIN DURUMU

Çarpışmanın ardından savrulan motosikletlerden biri, park halindeki kamyonetin altına girdi. Bu kazada, motosiklet sürücüleri ve yolcu olarak bulunan Ferdi D. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.