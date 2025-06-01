Çorlu’da Motosiklet Kazasında İki Yaralı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
Otomobil ile çarpışan motosikletin üzerindeki iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü Ali Rıza Kurum, önünde seyreden Halil İbrahim İpar’ın kullandığı otomobile çarptı.
KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobilin şerit değiştirdiği belirtiliyor ve bu sırada motosiklete çarpan sürücü Ali Rıza Kurum ile arkasındaki yolcu Emrah Yılgın, şiddetle savrularak yol kenarındaki otluk alana düştü. Olayın ardından, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis, kazaya ilişkin detaylı bir inceleme çalışması başlattı.