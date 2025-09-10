Çorlu’da Motosiklet-Otomobil Kazası Oldu

KAZA AYRINTILARI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü Sezen T. (17) ile Leyla T. idaresindeki otomobil arasında meydana gelen çarpışma, ciddi yaralanmalara yol açtı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonrası devrilen motosiklette sürücü Sezen T. ve arkasında bulunan 7 yaşındaki Aybüke K. yaralandı. Acı içinde yerde yatan Aybüke K., “Acımayacak değil mi? Korkuyorum ben. Kollarımı kapatmayın ama lütfen” sözleriyle sağlık görevlilerine duygusal anlar yaşattı. Hem Trafik Polisi Halil Güneş hem de ambulans görevlileri bu sözler karşısında duygulandılar.

MÜDAHALE VE İNCELEME

Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.