Çorlu’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA ANINDA YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, koyun sürüsünün yanında bulunan çoban köpeğine çarparak yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çorlu – Yeniçiftlik yolundaki Türkgücü Mahallesi Tavuk Çiftliği mevkiinde gerçekleşti.
OLAY YERİNDE YAŞANANLAR
Havuzlar yönünde ilerleyen Serkan Ç.’nin kullandığı motosiklet, yoldan geçen çoban köpeğine çarparak devrildi. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Çoban köpeği ise havlayarak sürüsüyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.