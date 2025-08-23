Haberler

Çorlu’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA ANINDA YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, koyun sürüsünün yanında bulunan çoban köpeğine çarparak yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çorlu – Yeniçiftlik yolundaki Türkgücü Mahallesi Tavuk Çiftliği mevkiinde gerçekleşti.

OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

Havuzlar yönünde ilerleyen Serkan Ç.’nin kullandığı motosiklet, yoldan geçen çoban köpeğine çarparak devrildi. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Çoban köpeği ise havlayarak sürüsüyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ederek, muhtarın isteklerinin geçersiz olduğunu ifade etti ve durumu kınadı.
Haberler

Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni yüzer üretim platformunun günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak üzere inşa edildiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.