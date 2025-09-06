Haberler

Çorlu’da Motosikletle Panelvan Çarpıştı

KAZA ANINDA YARALANAN İKİ GENÇ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde panelvan minibüsle çarpışan motosikletteki iki genç yaralandı. Olay, Şinasi Kurşun 14. Sokak ile Bağlariçi 3. Sokak kavşağında meydana geldi.

YOLCULUK SIRASINDA ÇARPŞMA YAŞANDI

Şinasi Kurşun 14. Sokak’tan çıkan N.Ö. yönetimindeki kapalı kasa panelvan minibüs, Şinasi Kurşun Caddesi’nde yokuş yukarı ilerleyen M.F.S. tarafından kullanılan motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet devrildi ve sürücü M.F.S. ile arkasındaki yolcu Y.E.B. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA MÜDAHALE ETTİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne taşınarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

