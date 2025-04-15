Çorlu’da Motosikletli Kaza Yaptı

TEKİRDAĞ’DA MOTORLU TRAFİK KAZASI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, polisten kaçan motosikletli, hareket halindeki bir otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki bir araca ve ardından bahçe duvarının arasına daldı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin bulunmadığı öğrenildi. Motosikletliye toplamda 65 bin 493 TL para cezası uygulandı.

KAZA ANININ DETAYLARI

Şeyh Sinan Mahallesi’nde devriye görevi yapan bir polis ekibi, plakası takılı olmayan bir motosikletliyi durdurmak için uyarıda bulundu. Ancak motosikletli, Memduh Şevket Esendal Caddesi ile Kavaklar Sokak yol ayrımında, seyir halindeki bir araçla çarpıştığı sırada kaçmaya devam etti. Bu çarpışmanın ardından motosiklet, park halindeki bir araca çarparak bahçe duvarının arasına sıkıştı. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlattı.

SÜRÜCÜ BELGESİ YOK, CEZA VAR

Kazadan sonra sağlık ekipleri, yaralı genç Ç.E.S.’ye (18) olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede motosikletin takılı olmayan plakası da sürücünün üzerinden çıktı. Trafik polisi, motosikletliye ehliyetsizlik, plaka takmama, makas atma, dur ihtarına uymama ve kask takmama gibi maddelerden toplam 65 bin 493 lira ceza keserek gereken işlemleri başlattı.