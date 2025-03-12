Haberler

Çorlu’da Motosikletliye 20 Bin Lira Ceza

TRAFAFİK GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLDU

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde plakasını gizleyerek trafiği tehlikeye düşüren motosikletli sürücü, polis tarafından yakalandı. Sürücüye, 20 bin 45 lira para cezası kesilirken, 2 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

HAREKETE GEÇİLEN İHBAR

Salih Omurtak Caddesi üzerinde plakası kapalı bir motosikletin trafikte seyrettiği ihbarı üzerine polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Ekipler, kısa sürede sürücü E.Y.’yi, Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak’ta yakaladı.

CEZA ve YAPTIRIMLAR

Trafik Büro ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.Y.’ye, plakasını gizlemesi, trafiği tehlikeye düşürmesi ve sürücü belgesinin yetersiz olması sebebiyle 20 bin 45 lira para cezası uygulandı. Ayrıca ceza puanını aşan E.Y.’nin ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu. Cezaların uygulanmasının ardından motosiklet, çekici aracılığıyla olay yerinden kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Birecik’te Park Halindeki Araca Saldırı

Birecik'te park halindeki bir araca motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.
Haberler

Edremit’te Servis Otobüsü Alevlere Teslim Oldu

Edremit'te dönüş sırasında yangın çıkan bir servis otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.