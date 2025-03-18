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Çorlu’da Öğrencilere Ücretsiz Sinema Etkinliği

İLÇE EMNİYETİNDEN ÖĞRENCİLERE SİNEMA ETKİNLİĞİ

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, ilkokul öğrencilerine yönelik bir sinema organizasyonu düzenliyor. Alipaşa Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, 5 farklı okuldan toplam 260 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

KATILIMCILAR VE ETKİNLİĞİN DETAYLARI

Etkinlikle ilgili yapılan bilgilendirmede, “Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğimizce düzenlenen ücretsiz sinema etkinliğine, Özel İdare İlkokulu’ndan 30 öğrenci, Gazi İlkokulu’ndan 60 öğrenci, Mehmetçik İlkokulu’ndan 50 öğrenci, 75. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu’ndan 98 öğrenci, Yavuz Sultan Selim İlkokulu’ndan katılım sağlayan 22 öğrencimizle Orion AVM Cinemarin sinema salonlarında sinema öncesi patlamış mısır ikram edilerek ‘Rafadan Tayfa Kapadokya’ filmi izlenmiştir” ifade ediliyor.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Sinema etkinliğinin oldukça keyifli geçtiğini belirten öğrenciler, bu organizasyon için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti.

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