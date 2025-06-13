Çorlu’da Otobüs Yangını Yaşandı

OTOBÜS YANGINI ÇORLU’DA GERÇEKLEŞTİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, belediyeye ait bir otobüs seyir halindeyken alev aldı. Yangın sırasında yolcular tahliye edildi ve alevler, belediyeye ait bir araçla söndürüldü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 59 DM 914 plakalı otobüs, Çorlu-İstanbul kara yolu üzerindeki yüksekokul mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı.

ŞOFÖR YOLCULARI KURTARDI

Şoför Servet S., alevlerin yükselmesi üzerine otobüsü kenara çekip kapıları açarak yolcuları indirdi. Olayı yerel yetkililere bildiren şoförün ihbarı sonrası bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi. Yangın anında bölgede bulunan Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait bir araç, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR

İtfaiye ekipleri otobüste yangın sonrası incelemelerde bulunurken, yangının nedenine dair çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili detayların belirlenmesi amacıyla inceleme süreci sürmekte.