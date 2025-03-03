Çorlu’da Otomobil Bisiklet Kazasında 1 Yaralı

ÇORLU’DA KAZA: BİR YARALI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir otomobil ile elektrikli bisiklet arasında bir kaza yaşandı. Olay, gece saatlerinde Balkız Sokak ile Pir Sultan Caddesi’nin kesişim noktasında gerçekleşti. Pir Sultan Caddesi’nde sefer yapan M.G. yönetimindeki otomobil, Balkız Sokak’ta ilerleyen B.T.’nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

YARALININ DURUMU

Kaza sonucunda devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü B.T. yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından araştırmalar başlatıldı.