Çorlu’da Otomobil ve Ticari Araç Kazası

YARALANMA OLAYI ÇORLU’DA GERÇEKLEŞTİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, otomobil ile bir hafif ticari araç arasında meydana gelen kazada bir kişi yaralanıyor. Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi’nde, Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde, Eski Sanayi girişinde gerçekleşiyor.

KAZA HENÜZ GİZLİKTAKİ DETAYLARLA BİRLİKTE ARAŞTIRILIYOR

Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda, Ergene yönünde ilerleyen M.Ü. kontrolündeki otomobil, yol ayrımında F.T. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpışıyor. Kaza sırasında hafif ticari araçta sıkışan yolcu R.O., Çorlu itfaiye kaza kırım ekibinin müdahalesiyle kurtarılıyor. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınıyor. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatılıyor.