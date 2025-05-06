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Çorlu’da Otomobilin Altında Kalan Adam Öldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, bir kişinin otomobilini tamir etmeye çalışırken aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Hıdırağa Mahallesi Karaca Ahmet Tekke Sokak üzerinde yer alan bir apartmanın otoparkında, 52 yaşındaki Ali Osman Ö. arıza yapan otomobilini tamir etme girişiminde bulundu. Kriko ile aracı havaya kaldıran Ali Osman Ö., bir süre sonra aracın düşmesi sonucu ağır yaralandı.

KAZA ANINDA GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın farkına varan çevredeki vatandaşlar, durumu derhal yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, müdahalede bulundu. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ali Osman Ö.’nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından cenaze, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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