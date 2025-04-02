Çorlu’da Parkta İki Grup Arasında Kavga

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, küçük bir çocuk parkında iki grup arasında meydana gelen kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Reşadiye Mahallesi’ndeki Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde bulunan çocuk parkında, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma başladı.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Tartışmanın ardından taraflar arasında aniden başlayan bir kavga, tekme ve yumrukların havada uçuşmasına neden oldu. Kavga sırasında yere düşenler de oldu. Olayı gören mahalle sakinleri, duruma müdahale ederek kavgayı sona erdirmek için tarafları ayırdı. Bu kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından, polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Bu tür olayların önlenmesi amacıyla gereken adımlar atılacak.