Çorlu’da Silahlı Kavga: Bir Yaralı

OLAYIN YERİ VE GELİŞİMİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaralanıyor. İddiaya göre, 16 yaşındaki İ.Z. ile 30 yaşındaki Z.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkıyor.

KAVGA VE YARALANMA

Tartışmanın ardından kavga büyüyor ve yaşanan olayda İ.Z. tabancayla ateş açıyor. Açılan ateş sonucu Z.S. bacağından yaralanıyor. Yaralı, hemen Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıyor.

ŞÜPHELİ ve İNCELEME

Olay sonrasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli İ.Z.’nin işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılmış durumda.

ÖNEMLİ

