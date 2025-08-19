Çorlu’da Silahlı Saldırı, 1 Yaralı

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Tekirdağ Çorlu’da gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda, M.E.A. (30) isimli bir kişi ağır yaralandı. Olay, Muhittin Mahallesi’nde, Çetin Emeç Bulvarı ile Adnan Kahveci Caddesi’nin kesiştiği eski Salı Pazarı civarında meydana geldi. Otomobilinin sürücü koltuğunda oturan M.E.A, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucunda yaralandı.

SAĞLIK DURUMU VE MÜDAHALE

Yaralı M.E.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştığında hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR

Asayiş Büro ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını hızlandırdı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü belirtiliyor.