Çorlu’da Tamirci Kazasında Helezon Yaralanması

OTOMOBİLDEN FIRLAYAN HELEZON YAYI YARALADI

Tekirdağ Çorlu’da bir tamirci dükkanında meydana gelen olayda, otomobilden fırlayan helezon yayı bir kişinin göğsüne çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olay, gündüz saatlerinde Eski Sanayi’deki tamirci dükkanında gerçekleşti. İddialara göre, tamire getirilen otomobilin motor kısmından aniden fırlayan helezon yayı, otomobilin önünde bulunan S.K.’nin göğsüne çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaralanan S.K., olay anında hemen çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.