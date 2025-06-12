Çorlu’da Tarihi Eser Operasyonu Gerçekleşti

ÇORLU’DA TARİHİ SİKKE VE OBJELER OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLDİ

Çorlu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1014 adet tarihi sikke ve obje yakalandı. Aynı zamanda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN ARAŞTIRMALARI SONUCU ELE GEÇİRİLENLER

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ergene Velimeşe ve Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı’nın ortak çalışması sonucu, Çorlu’nun Nusratiye Mahallesi’nde yaşayan M.C., İ.C. ve D.E.’nin adreslerinde tarihi eserlerin bulunduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda toplamda 1014 tarihi sikke ve obje ile birlikte 3 dedektör ve hassas terazi ele geçirildi.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan M.C., İ.C. ve D.E. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.