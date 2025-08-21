Haberler

Çorlu’da Tartışmada Eş Bıçaklandı

OLAYIN KAYNAĞI VE DETAYLARI

Çorlu’daki Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir sitede, 2 çocuk sahibi H.A. ile U.A. çifti arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma meydana geldi. Tartışmanın site önünde yaşandığı bildiriliyor. Olay sırasında H.A., elindeki bıçakla eşi U.A.’yı bıçaklıyor. U.A., karın bölgesi ve koluna aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri adrese sevk ediliyor. Yaralı olan U.A., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor ve burada tedavi altına alınıyor. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğreniliyor.

H.A.’NIN GÖZALTINA ALINMASI

Polis, H.A.’yı olay yerinde gözaltına alıyor ve konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatılıyor. H.A.’nın eşine bıçak çektiği anların güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildiriliyor.

