Çorlu’da Trafik Kazası Gerçekleşti

KAZA VE YARALANMA DURUMU

Tekirdağ Çorlu’da otomobil ile motosikletin karıştığı ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Olay, Taşkent Caddesi ile Emel Sokak yol ayrımında meydana geldi. T.G. yönetimindeki 34 DU 0392 plakalı otomobil, A.Ç. tarafından kullanılan 59 ALN 272 plakalı motosikletten çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet devrildi ve sürücüsü A.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralı sürücüyü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN TEPKİSİ

Kaza sonrası mahalle sakinleri, aynı bölgede sık sık meydana gelen kazalara tepki gösterdi. Bu noktanın tehlikeli olduğunu vurgulayan vatandaşlar, yetkililerin bir çözüm bulmasını talep etti. Bir mahalle sakini, ilgisizlikten şikayet ederken, “Tümsek yapılması gerektiğini” belirtti. Başka bir vatandaş ise bu yolda “ışıklı uyarı cihazları” takılması gerektiğini ifade etti. Kazayla ilgili polis tarafından araştırma başlatıldı.