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Çorlu’da Trafikte Silah Teşhiri İhbarı

TRAFİKTE SİLAH İHBARI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, bir otomobilden silah gösterimi yapıldığına dair gelen ihbar üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, kısa bir süre içinde bu aracı durdurmayı başardı.

Durdurulan araçta, iki şahıs gözaltına alındı ve yapılan detaylı incelemede, otomobilde oyuncak bir tabanca, kesici aletler ve bir balta bulundu. Gözaltına alınan 2 şahıs, işlemler için polis karakoluna götürüldü.

İHBARIN DETAYLARI

Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde gerçekleşen bu olay, Şeyh Sinan Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Olay yerine gelen Yunus Polis Timi ile Devriye Ekipleri, durumu kontrol altına alarak gerekli adımları attı.

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